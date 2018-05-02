«Спартак-2» и петербургское «Динамо» поделили очки

Сегодня, 2 мая, прошла встреча 36-го тура Футбольной национальной лиги, в которой «Спартак-2» принимал на своём поле петербургское «Динамо». Встреча завершилась боевой ничьей — 2:2.

Но точку в матче поставили спартаковцы — на 74-й минуте нападающий Фэшн Сакала сравнял счёт. Красно-белые в турнирной таблице занимают 13-е место, а «Динамо» — седьмое.