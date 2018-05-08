Букмекеры: ЦСКА наберет три очка в матче с «Арсеналом»

Сегодня состоится матч 29-го тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА — «Арсенал»

Прогноз Winline — П1 1,30 — Н 5,30 — П2 10,0 Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Арсенал».

Прямая трансляция матча ЦСКА — «Арсенал» — в воскресенье, 6 мая, на канале «Наш футбол».

Ориентировочные составы команд

"Арсенал": Левашов — Хагуш, Сунзу, Беляев, Альварес — Берхамов — Ткачев, Чаушич, ГОРБАТЕНКО, Кангва — Дзюба.

ПОТЕРИ: Васин, Щенников (оба — травма), А. Березуцкий (дисквалификация) — Бурчану, Григалава, К. Комбаров, Майга (все — травма).