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Букмекеры: ЦСКА наберет три очка в матче с «Арсеналом»
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Букмекеры: ЦСКА наберет три очка в матче с «Арсеналом» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сегодня состоится матч 29-го тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч ЦСКА — «Арсенал»
Прогноз Winline — П1 1,30 — Н 5,30 — П2 10,0  Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Арсенал».
Прямая трансляция матча ЦСКА — «Арсенал» — в воскресенье, 6 мая, на канале «Наш футбол».
Ориентировочные составы команд
ЦСКА: Акинфеев — НАБАБКИН, Игнашевич, В. Березуцкий — Мариу Фернандес, Кучаев, Бистрович, Головин, Щенников — Муса, Чалов.
"Арсенал": Левашов — Хагуш, Сунзу, Беляев, Альварес — Берхамов — Ткачев, Чаушич, ГОРБАТЕНКО, Кангва — Дзюба.
ПОТЕРИ: Васин, Щенников (оба — травма), А. Березуцкий (дисквалификация) — Бурчану, Григалава, К. Комбаров, Майга (все — травма).
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