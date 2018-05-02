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Два игрока «Шахтера» дисквалифицированы
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КДК Федерации футбола Украины дисквалифицировал двух игроков «Шахтера» 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Официальный сайт «Шахтера»
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) наказал двух футболистов "Шахтера", сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы ФФУ, игроки донецкого клуба Марлос и Оларенваджу Кайоде дисквалифицированы на один матч.
Марлос в игре 28-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) с "Ворсклой" наказан за обнуление желтой карточки.
Кайоде во встрече с киевским "Динамо" ударил защитника столичной команды Артема Шабанова и получил за это дисквалификацию на один матч и еще два — условно.
Оба игрока не смогут помочь "Шахтеру" в ближайшей игре против "Зари", которая пройдет 5 мая.
Ранее сообщалось, что главный тренер донецкого клуба Паулу Фонсека может возглавить лондонский "Арсенал".
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