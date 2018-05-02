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«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
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«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха в «Реал»? 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководство "Ливерпуля" готово продать нападающего Мохамеда Салаха в "Реал" при соблюдении нескольких условий, сообщает Diario Gol. По информации источника, в обмен на 25-летнего египтянина "красные" хотят получить вратаря Кейлора Наваса и форварда Гарета Бэйла, а также "внушительную финансовую компенсацию".
Издание отмечает, что английский клуб не собирается расставаться со своим лидером. Именно по этой причине мерсисайдцы выдвигают такие условия, которые отпугнут "Реал". Также сообщается, что предстоящим летом "Ливерпуль" не станет рассматривать возможность продажи Салаха. Если сделка состоится, то уже в 2019 году, когда стоимость форварда может вновь возрасти.
Отметим, что в конце апреля появилась информация о том, что "Ливерпуль" отклонил предложение "Реала" в размере 200 миллионов фунтов.
Напомним, в сезоне-2017/18 Салах провел 47 матчей, в которых забил 43 мяча. Его средняя результативность в этом сезоне — 0,91 мяча за игру. Египтянин выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.
Трансферная стоимость форварда, по данным transfermarkt.de, оценивается в 80 миллионов евро (70 миллионов фунтов). При этом, "красные" заплатили за Салаха "Роме" прошлым летом 42 миллиона евро (36,7 миллиона фунтов).
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