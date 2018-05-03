Игрок «Ювентуса» Сандро может покинуть клуб по окончании сезона

По информации Manchester Evening News, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в Сандро в качестве левого защитника.

27-летний игрок провел 36 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач в нынешнем сезоне.

Отмечается, что Жозе Моуринью отказался от кандидатуры Дэнни Роуза из "Тоттенхэма" в пользу итальянского футболиста.

Ранее "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Кротоне" в матче 33-го тура итальянской Серии А.