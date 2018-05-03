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Сандро может покинуть клуб по окончании сезона
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Игрок «Ювентуса» Сандро может покинуть клуб по окончании сезона 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Футболист "Ювентуса" Алекс Сандро может покинуть итальянский чемпионат, сообщает "Советский спорт".
По информации Manchester Evening News, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в Сандро в качестве левого защитника.
27-летний игрок провел 36 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач в нынешнем сезоне.
Отмечается, что Жозе Моуринью отказался от кандидатуры Дэнни Роуза из "Тоттенхэма" в пользу итальянского футболиста.
Ранее "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Кротоне" в матче 33-го тура итальянской Серии А.
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