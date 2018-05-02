Судьи довели «Рому» до катастрофы

«Рома» не спаслась. У «Ливерпуля» беда с концентрацией, у УЕФА — с судьями

По каким правилам в Лиге чемпионов бьют пенальти?

«Мы уже показали, на что способны. Должны продолжать верить в себя». Через два дня: «Мотивация? Мы намерены отыграться, сделать что-то великое». Это Эусебио Ди Франческо, тренер «Ромы». Его самоуверенные слова вызывали сложные эмоции. С одной стороны, мы много раз видели, как аутсайдер наивно пытается подбодрить себя перед безнадёжным матчем. С другой — сейчас только «Рома» и имеет право на такие высказывания. После 3:0 с «Барселоной» команда должна оценивать себя по-новому. Команда показала себя специалистом по безнадёжным матчам.

Оставалось выяснить, что общего у «Ливерпуля» и «Барселоны». Каталонцы приехали в Рим защищать преимущество. Англичане на это не способны в принципе. Это усложняло задачу «Ромы»: гости вряд ли стали бы отказываться от тактики первого матча.

Давление «Ромы» в одну точку

С первой минуты «Рома» показала, где будет искать слабину. Между Ловреном и Александром-Арнольдом. Эль-Шаарави и Джеко ломились туда вдвоём. Давление римлян на полуфланге было осознанным и последовательным. Они постоянно пытались создать там численное большинство. Именно в эту зону постоянно шли забросы от Де Росси из центра поля. Давление обескуражило гостей: уже на пятой минуте никто из них не мешал Флоренци бить метров с 20. Очень опасно. «Ливерпуль» просто не разменивался на мелочи. Пусть «джалоросси» интенсивно разыгрывали мяч перед штрафной: ответ был смертельным. Ошибся Найнгголан — игрок, от которого этого ждёшь меньше всего. Под прессингом Милнера он грубо ошибся и выложил мяч Фирмино. Атака три в три — не гарантия гола, когда бьёт Мане, но в этот раз он справился. 0:1, пора по домам?

Джеймс Милнер: так же не бывает, да?

Нет. Не согласны двое: судьба и её орудие, Джеймс Милнер. Рекордсмен Лиги чемпионов с восемью ассистами в текущем сезоне. Соавтор первого гола «Ливерпуля» в матче. Человек со стальными лёгкими. Левый защитник, правый защитник, опорник, бокс-ту-бокс и плеймейкер в одном лице. В общем, ему можно только посочувствовать. Милнер максимально полезен, но, конечно, такой автогол станет хитом соцсетей. Через 10 минут снова стало скучнее. После розыгрыша углового Джеко неудачно сыграл головой, мяч попал к Вейналдуму, который был один прямо перед воротами. Заслуженный гол, учитывая, что за пару минут до того «Ливерпуль» упустил ещё одну атаку три в три. «Рома» продолжала что-то делать с мячом у чужой штрафной, но уже совсем на другой скорости. Правда, судьба продолжала шутить на Милнером: после дальнего удара Эль-Шаарави мяч рикошетом от Милнера попал в штангу. Просто представьте себе, что был бы гол. Но гола не было, «Рома» загрустила, а «Ливерпуль» успокоился.

Дамир Скомина: первый выход

Гол в начале второго тайма было необходим. Если не для реальной интриги, то для хоть какого-то смысла на ближайшие 45 минут. И римляне постарались. Они должны были бить пенальти на 50-й минуте после фола Кариуса на Джеко, но бригада судей выдумала офсайд. Через две минуты Джеко сбалансировал сбалансировал на линии офсайда и сравнял счёт.

«Ливерпуль» — это стихия. Команда не контролирует свою игру

Минут пять «Ливерпуль» показывал, что умеет играть за линией мяча. Это настолько шокировало хозяев, что они держали мяч в защите. Фасио, Манолас, Флоренци, Манолас… Нужно было забивать три гола, времени — полчаса. Чтобы «Ливерпуль» был тем самым, безумным «Ливерпулем», ему нужна скорость. Запредельная скорость уровня первого тайма домашнего матча с «Ман Сити». В Риме мы видели такую скорость эпизодически. В сумме эпизодов — минут пять. Такому «Ливерпулю», медленному и сонному, который никак не может включиться — можно забивать и забивать. Три гола от «Севильи» за тайм. Два гола от «Ман Сити» за 10 минут. Три гола от «Вест Брома» за 40 минут. Два гола от «Ромы» за пять минут. Знаете, что общего у всех этих голов? «Ливерпуль» пропускал их, когда выигрывал. Команда Клоппа, ведя в счёте, иногда просто выключается. Чтобы это к чему-то привело, в происходящем на поле должны участвовать две команды. «Рома» участвовала недостаточно. Где-то впереди сражался Джеко, старался Эль-Шаарави, разыгрывал Коларов — на этом всё. Этого мало.

«Мы должны верить» — говорил перед матчем Ди Франческо. Команда, которая верит, за полчаса до конца матча не разыгрывает мяч через вратаря и центральных защитников. Кажется, после 60-й минуте и до 90-й «Рома» не верила.

Дамир Скомина, что это было?

Возможно, из-за судьи. Когда играть оставалось ещё полчаса, после долгой атаки Эль-Шаарави бил в упор с трёх метров. Мяч летел в створ, но попал в вытянутую руку Александра-Арнолда, стоящего на линии ворот и полетел в сторону. Пенальти? Угловой. Ну да, есть от чего приуныть. Сдали нервы у Флоренци, который прыгнул на Мане сзади двумя ногами. Полез на Салаха с финтами Алисон. Исчерпал свой скудный резерв Ди Франческо, у которого скамейка явно слабовата для полуфинала Лиги чемпионов. Это не создавало проблем Клоппу. Проблемы создавал, по факту, только Джеко. Ну, и Найнгголан, который явно чувствовал вину за первый гол. По ходу матча он мало напоминал самого себя, в первую очередь, активностью. В концовке он поймал Кариуса на противоходе волшебным дальним ударом, но даже не улыбнулся. Он явно не верил. Поздновато было.

На 93-й минуте мяч попал в прижатую к корпусу руку Рагнара Клавана. Причём, он ещё и делал движение, чтобы увернуться от мяча. «Вот это настоящий пенальти!» — решил судья. Может, он назначит ещё один послезавтра за ужином?

О справедливости: всё относительно