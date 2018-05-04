Пилипчук и Глушаков пропустили тренировку «Спартака»

Ранее Пилипчук заявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона. В своей прощальной речи специалист поблагодарил весь персонал и руководство красно-белых, при этом не упомянув наставника команды Массимо Карреру. Пилипчук намерен вернуться к работе главного тренера и возглавить другой клуб.

В свою очередь, Глушаков пропустил матч «Спартака» с «Амкаром» (2:0) в связи с повреждением колена и на днях вернулся к работе с мячом на поле.