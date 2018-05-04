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Пилипчук и Глушаков пропустили тренировку «Спартака»
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Пилипчук и Глушаков пропустили тренировку «Спартака» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На тренировке московского «Спартака», которая проходила сегодня, 4 мая, отсутствовали полузащитник Денис Глушаков и Роман Пилипчук, ассистент главного тренера красно-белых Массимо Карреры, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Ранее Пилипчук заявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона. В своей прощальной речи специалист поблагодарил весь персонал и руководство красно-белых, при этом не упомянув наставника команды Массимо Карреру. Пилипчук намерен вернуться к работе главного тренера и возглавить другой клуб.
В свою очередь, Глушаков пропустил матч «Спартака» с «Амкаром» (2:0) в связи с повреждением колена и на днях вернулся к работе с мячом на поле.
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