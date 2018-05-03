Долги не пускают футбольную Россию в Европу

Победителя Кубка России могут не пустить в Лигу Европы

Аутсайдер чемпионата России «Тосно» и команда из второго по силе дивизиона страны «Авангард» пробились в финал Кубка России, победитель которого напрямую попадает в один из самых престижных футбольных турниров — Лигу Европы. Однако триумфатора Кубка могут не пустить в ЛЕ из-за несоответствия критериям УЕФА — задержек зарплаты и плохого стадиона. Гендиректоров «Тосно» назвал имеющиеся проблемы клуба «пустяками», а руководство «Авангарда» заявило, что надеется принять Лигу Европы на своей 11-тысячной арене.

«Тосно» из Ленинградской области, идущий на предпоследнем месте в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), и курский «Авангард», довольно средне выступающий во втором по силе дивизионе страны — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), получили внезапную надежду на участие в одном из самых престижных турниров мира — Лиге Европы.

Команды пробились в финал Кубка России, одолев по пути такие клубы Премьер-лиги, как московские ЦСКА, «Спартак» и пермский «Амкар».

Согласно регламенту, обладатель Кубка страны напрямую попадает в групповой Лиги Европы, однако для участия в турнире необходимо получить лицензию от Российского футбольного союза (РФС) и специальный допуск от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). И вот здесь начинаются сложности.

Для получения лицензии клуб должен соответствовать спортивным, инфраструктурным, финансовым, юридическим и кадрово-административным критериям УЕФА.

На данный момент можно с уверенностью сказать, что «Тосно», например, не выполняет финансовые требования — у команды имеются задолженности по зарплате.

В феврале 2018 года тосненцы даже отказались выходить на товарищеский матч во время сборов в Турции (кстати, с этим самым «Авангардом»), устроив забастовку против задержек зарплаты.

«Ждем разрешения, ждем позиции руководства клуба. Команда приняла решение, что пропустим товарищескую игру. Размеры задолженности говорить не буду, но мы же не просто так бойкотируем. Хотелось бы сейчас услышать от клуба более понятную позицию. Сами понимаете, раз до такого сейчас дошло», — цитировал тогда полузащитника «Тосно» Владимира Быстрова «СЭ».

Вскоре после неожиданной победы над «Спартаком» на «Открытие Арене» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал игрокам погасить все задолженности в ближайшее время.

«От имени всех жителей Ленинградской области хотелось бы поблагодарить вас за выход в финал Кубка России. Приехал я с одной целью — поговорить о будущем команды. Первое, что хочу сказать: задолженность, которая есть по заработной плате, будет покрыта», — заявил Дрозденко.

Проблема только в том, что подобные намерения были высказаны 22 апреля, а по регламенту УЕФА потенциальные участники Лиги Европы не должны иметь никаких финансовых задолженностей уже к 31 марта 2018 года.

Кроме того, согласно требованиям УЕФА, клуб не должен тратить больше, чем зарабатывает. Как обстоят с этим дела у «Тосно» и «Авангарда» — большой вопрос.

Также серьезной проблемой является инфраструктура клуба. У тосненцев нет своей арены, и они арендуют бывший стадион «Зенита» «Петровский». У курян есть своя площадка «Трудовые резервы», которая вмещает 11 329 зрителей, однако качество газона на ней вряд ли способно удовлетворить УЕФА.

Тем не менее в руководстве клуба рассчитывают, что УЕФА все же выдаст лицензию «Трудовым резервам» и для матчей Лиги Европы не придется арендовать чужой стадион.

«В случае выступления в еврокубках мы хотим проводить матчи на домашнем стадионе «Трудовые резервы». Сейчас есть понимание, на какие факторы даже для упрощенной процедуры лицензирования стоит обратить внимание, — цитирует ТАСС исполнительного директора «Авангарда» Андрея Лободу. — Первое — это освещение, насколько мне известно, оно должно быть 1400 люксов, а второе — это идеально ровный газон, который должен быть лицензирован УЕФА».

Также Лобода заявил, что из-за сложных погодных условий поздней осенью, когда будут играться матчи Лиги Европы, на стадионе может быть использован искусственный газон. Кроме того, в клубе рассматривают различные варианты резервного стадиона, если «Трудовые резервы» все же не устроят УЕФА.

«Арена может быть в Москве или Туле. Что касается разговоров о Воронеже, то состояние стадиона там ничем не отличается от Курска в лучшую сторону», — заявил Лобода.

«Авангард» уже подал документы в РФС на прохождение процедуры лицензирования, которая является упрощенной для команд из ФНЛ по сравнению с требованиями к коллективам из высшего дивизиона.

«Мы подали документы в РФС, который нам в этом помогает, диалог проходит в продуктивном ключе, занимаемся этим вопросом уже больше недели. Для нас процесс лицензирования будет немного упрощен. Это значит, что, если мы выигрываем Кубок России, то комиссия УЕФА приезжает и начинает инспекцию в более легком режиме. Например, у нас не смотрят лицензию тренеров, которые занимаются с трехлетними детьми», — рассказал Лобода.

А вот для «Тосно» никаких послаблений не будет. Кроме того, команда из Ленинградской области все еще не подала заявку на лицензирование и находится на стадии сбора документов.

Если никому из этих коллективов не выдадут разрешения на участие в еврокубках, эта возможность будет предоставлена команде, занявшей шестое место в чемпионате России. На данный момент за эту строчку борются «Уфа» и тульский «Арсенал».

Команда из столицы Башкортостана даже уже подала заявку на лицензирование — в отличие от того же «Тосно».

«Мы подали заявку на прохождение лицензирования в еврокубках. Но не сейчас, а два месяца назад. Тогда еще «Спартак» претендовал на Кубок России. Конечно, и «Тосно», и «Авангард» заслуживают права сыграть в еврокубках. Но в жизни все бывает», — сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко негативно отреагировал на такие известия.

«В еврокубках должны играть те, кто это право заслужил. Почему команды, которые так хотят играть в еврокубках, не попали в финал Кубка России? Даже если команда ФНЛ выиграет, если «Тосно» выиграет, — они должны играть в Европе. Это спортивный принцип. Почему из-за какой-то мелочи запрещать участие в Лиге Европы? Все решаемо. Не собираюсь никого критиковать и оспаривать решения. Просто считаю, что это неправильно. Надо, наоборот, командам помогать, чтобы они играли в Европе. Люди к этому стремились. Они этого добились. Много труда, крови и пота ушло, чтобы попасть в финал», — заметил Матюшенко.

Финал Кубка России между «Тосно» и «Авангардом» состоится 9 мая на «Волгоград-Арене».