Российских журналистов не пустят на финал ЛЧ в Киев

Киев решил не пускать российских журналистов на финал Лиги чемпионов

Российские журналисты, посетившие Крым после мартовских событий 2014 года, а также ДНР и ЛНР, не будут допущены на финал Лиги чемпионов в Киеве, сообщили источники в украинских дипломатических кругах.

Как пишет газета «Известия» , на киевском стадионе «Олимпийский» 26 мая состоится решающий матч Лиги чемпионов. По сообщению издания, Украина решила запретить въезд на территорию страны российским журналистам, которые ранее «нарушали» государственную границу.

В первую очередь это касается лиц, которые посетили Крым через закрытые пункты пропуска, а также журналистов, посетивших ДНР и ЛНР.

Информацию о запрете подтвердили в Верховной раде , причем некоторые украинские депутаты придерживаются не согласны с такой позицией.