Силкин возмутился уровнем игры легионеров «Динамо»

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением об уровне игры легионеров бело-голубых. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Считаю, что уровень иностранных игроков в "Динамо" очень слабый. Единственный, кто соответствует — это малийский опорный полузащитник Самба Соу. Всех остальных иностранцев в команде быть не должно.

В принципе легионер должен быть на голову сильнее российского игрока, чтобы выступать за команду РФПЛ — только такое условие приемлемо. В противном случае это не идет на пользу нашему футболу.

Конечно, самое лучшее для будущего любой российской команды — это перспективные молодые российские игроки. При наличии одного-двух хороших легионеров все это будет на пользу", — сказал Силкин.

Матч "Тосно" — "Динамо" пройдет пройдет 5 мая в 14.00 по московскому времени.