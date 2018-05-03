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Китайцы предложили Иньесте фантастическую зарплату
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Китайцы предложили Иньесте фантастическую зарплату 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может войти в список самых высокооплачиваемых игроков мира, если согласится на предложение китайского клуба "Чунцин Лифань".
В Китае 33-летнему испанцу готовы предложить контракт на три года на общую сумму 81 миллион евро. Таким образом, за сезон он будет получать 27 миллионов евро. В "Барселоне" его оклад составляет 8 миллионов.
Если соглашение будет подписано, Иньеста будет зарабатывать только меньше Лионеля Месси (35 миллионов евро в год) в "Барселоне" и Неймара в "ПСЖ".
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