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У Рене Хенриксена нашли редкую форму рака
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У Рене Хенриксена нашли редкую форму рака 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Бывший защитник и капитан футбольной сборной Дании Рене Хенриксен болен раком, сообщает TV 2.
По информации местного канала, в начале 2018 года врачи диагностировали у 48-летнего Хенриксена миелому, то есть рак крови, локализованный в костном мозге.
В настоящее время бывший футболист проходит лечение. Экс-спортсмен уже прошел сеанс химиотерапии и готовится к операции по пересадке стволовых клеток.
Сам Хенриксен в интервью газете Ekstrabladet сообщил, что обнаруженная у него болезнь является редкой и не поддается лечению, однако может протекать «спокойно», позволяя больному прожить долгие годы.
«Я решительно настроен добиться успеха», — сообщил он.
Рене Хенриксен играл на позиции защитника в клубах «Академиск» и «Панатинаикос», а также в сборной родной страны, в составе которой поучаствовал в двух первенствах мира и двух чемпионатах Европы.
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