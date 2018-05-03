У Рене Хенриксена нашли редкую форму рака

Бывший защитник и капитан футбольной сборной Дании Рене Хенриксен болен раком, сообщает TV 2.

По информации местного канала, в начале 2018 года врачи диагностировали у 48-летнего Хенриксена миелому, то есть рак крови, локализованный в костном мозге.

В настоящее время бывший футболист проходит лечение. Экс-спортсмен уже прошел сеанс химиотерапии и готовится к операции по пересадке стволовых клеток.

Сам Хенриксен в интервью газете Ekstrabladet сообщил, что обнаруженная у него болезнь является редкой и не поддается лечению, однако может протекать «спокойно», позволяя больному прожить долгие годы.

«Я решительно настроен добиться успеха», — сообщил он.

Рене Хенриксен играл на позиции защитника в клубах «Академиск» и «Панатинаикос», а также в сборной родной страны, в составе которой поучаствовал в двух первенствах мира и двух чемпионатах Европы.