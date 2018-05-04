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Манчини подвёл итоги сезона для «Зенита»
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Манчини подвёл итоги сезона для «Зенита» 

RT на русском 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини подвёл итоги сезона-2017/18 для своей команды.
Перед последним туром чемпионата России «Зенит» занимает пятое место в таблице. В Лиге Европы санкт-петербургский клуб вылетел на стадии 1/8 финала.
«Этот сезон мы начали неплохо, всё получалось. Потом, когда нужно было приложить дополнительные усилия и довести дело до конца, мы немного расслабились и допустили ошибки. В частности, трансферные ошибки, связанные с приобретением новых игроков. Возможно, приобретённые игроки — это небольшие упущения, потому что они слишком молоды для того, чтобы сделать «Зенит» чемпионом России», — заявил Манчини в эфире «Наш футбол».
Итальянский специалист также назвал травмы ведущих игроков в качестве причины неудачного выступления во второй части чемпионата.
«Когда мы параллельно выступали в Лиге Европы и чемпионате России, потеряли до конца сезона двух ведущих игроков — Александра Кокорина и Эммануэля Мамману, а Далера Кузяева потеряли практически на шесть недель», — заявил Манчини.
Ранее он поделился впечатлениями от поражения в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ с московским «Локомотивом».
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