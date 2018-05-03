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В Казани пройдет футбольный матч между роботами
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В Казани пройдет футбольный матч между роботами 

Газета.Ru 2 часа назад
Директор инженерного института Казанского федерального университета Наиль Кашапов планирует провести футбольный матч между роботами перед чемпионатом мира — 2018 в Казани, сообщает ТАСС.
"Существует футбольная лига для роботов, нас уже пригласили туда на чемпионат мира в Германии. Мы хотим сделать показательную игру перед чемпионатом мира в Казани.
Мы надеемся, что будут играть наши роботы, которых мы сами изготовили и создали, с роботами, которые уже продаются", — отмечает Кашапов.
Ранее сообщалось, что все стадионы чемпионата мира получили разрешение на эксплуатацию.
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