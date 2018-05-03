В Казани пройдет футбольный матч между роботами

Директор инженерного института Казанского федерального университета Наиль Кашапов планирует провести футбольный матч между роботами перед чемпионатом мира — 2018 в Казани, сообщает ТАСС

"Существует футбольная лига для роботов, нас уже пригласили туда на чемпионат мира в Германии. Мы хотим сделать показательную игру перед чемпионатом мира в Казани.

Мы надеемся, что будут играть наши роботы, которых мы сами изготовили и создали, с роботами, которые уже продаются", — отмечает Кашапов.

Ранее сообщалось, что все стадионы чемпионата мира получили разрешение на эксплуатацию.