Ещё
Иванович вернется в общую группу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Зенита» Иванович вернется в общую группу примерно через 10 дней 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Защитнику "Зенита" и сборной Сербии по футболу Браниславу Ивановичу диагностировано повреждение задней поверхности бедра, он вернется в общую тренировочную группу примерно через 10 дней. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко.
Иванович был заменен на 18-й минуте матча 28-го тура чемпионата страны "Зенит" — ЦСКА (0:0), который прошел 29 апреля.
"Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович, получивший травму в матче против ЦСКА, будет тренироваться по индивидуальной программе около 10 дней, после чего вернется в общую группу. Ему диагностировано повреждение задней поверхности бедра", — сообщил Макаренко.
Иванович является основным игроком сборной Сербии по футболу, которой в июне предстоит выступить на чемпионате мира в России. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
ТАСС: последние новости
Путин посетит первый матч ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии Российский судья Карасев обслужит полуфинальный матч Лиги Европы "Зальцубрг" - "Марсель" Путин заявил, что Россия готова к проведению ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть21
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»108
Девушки-бойцы сцепились во время взвешивания
Пятерых россиян лишили чемпионата мира
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение