Футболист «Зенита» Иванович вернется в общую группу примерно через 10 дней

Защитнику "Зенита" и сборной Сербии по футболу Браниславу Ивановичу диагностировано повреждение задней поверхности бедра, он вернется в общую тренировочную группу примерно через 10 дней. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко.

Иванович был заменен на 18-й минуте матча 28-го тура чемпионата страны "Зенит" — ЦСКА (0:0), который прошел 29 апреля.

"Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович, получивший травму в матче против ЦСКА, будет тренироваться по индивидуальной программе около 10 дней, после чего вернется в общую группу. Ему диагностировано повреждение задней поверхности бедра", — сообщил Макаренко.

Иванович является основным игроком сборной Сербии по футболу, которой в июне предстоит выступить на чемпионате мира в России. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.