Аршавин заступился за капитана «Спартака»

Полузащитник казахстанского футбольного клуба "Кайрат" Андрей Аршавин прокомментировал критические высказывания в адрес полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова, сообщает "Советский спорт".
"Глушакова год назад любили, носили на руках, выпивали с ним миллеровку. А теперь его гнобят за незабитый пенальти", — сказал Аршавин.
Глушаков взял на себя вину за поражение "Спартака" от "Тосно" в полуфинале Кубка России.
Также ранее сообщалось, что "Спартак" поздравил легенду клуба Юрия Гаврилова с 65-летием.