Ещё
Аршавин заступился за капитана «Спартака»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аршавин заступился за оставленного друзьями капитана «Спартака» 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник казахстанского футбольного клуба "Кайрат" Андрей Аршавин прокомментировал критические высказывания в адрес полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова, сообщает "Советский спорт".
"Глушакова год назад любили, носили на руках, выпивали с ним миллеровку. А теперь его гнобят за незабитый пенальти", — сказал Аршавин.
Глушаков взял на себя вину за поражение "Спартака" от "Тосно" в полуфинале Кубка России.
Также ранее сообщалось, что "Спартак" поздравил легенду клуба Юрия Гаврилова с 65-летием.
Газета.Ru: последние новости
"Авангард" намерен играть в Лиге Европы на стадионе "Трудовые резервы" Лидер "ПСЖ" перенес операцию и выбыл до конца сезона "Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в чемпионате России по футболу
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о готовности к ЧМ-201818
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
Боец ММА показательно удушила американского военного2
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
18-летняя регбистка погибла по время матча10
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение