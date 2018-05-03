Аршавин заступился за капитана «Спартака»

Аршавин заступился за оставленного друзьями капитана «Спартака»

"Глушакова год назад любили, носили на руках, выпивали с ним миллеровку. А теперь его гнобят за незабитый пенальти", — сказал Аршавин.

Глушаков взял на себя вину за поражение "Спартака" от "Тосно" в полуфинале Кубка России.