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Путин получит паспорт болельщика
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Путин и Инфантино получат паспорта болельщиков 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино встретятся в Сочи, где ознакомятся с подготовкой к чемпионату мира 2018 года. Также Путин и Инфантино получать паспорта болельщиков.
Владимир Путин и Джанни Инфантино проведут рабочую встречу в Краснодарском крае. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководитель спортивного объекта "Фишт" Олег Трушкин покажут главе государства и президенту ФИФА изменения, сделанные в ходе подготовки к чемпионату мира 2018.
"Президент вместе с Инфантино посетит Центр выдачи паспортов болельщиков, это находится в помещениях офисного центра "Формулы -1", в Имеретинке. Там Путин и Инфантино получат паспорта болельщиков, после чего они отправятся к стадиону "Фишт", — прокомментировал РИА Новости предстоящую встречу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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