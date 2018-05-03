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Стала известна зарплата Манчини в сборной Италии
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Стала известна зарплата Манчини в сборной Италии по футболу 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга Роберто Манчини готов покинуть клуб ради сборной Италии без выплаты неустойки, сообщает "Советский спорт".
По данным источника итальянского издания Corriere della Sera, 13 мая Манчини должен будет объявить о решении уйти из российского клуба.
Отмечается, что Федерация футбола Италии (FIGC) готова предложить Манчини контракт на два года с зарплатой в €1,7 млн Также не исключается, что в соглашении будет бонус в размере €1 млн за выход в финальную часть Евро-2020.
Ранее сообщалось, что "Зенит" хочет подать в суд на FIGC из-за переговоров с Манчини.
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