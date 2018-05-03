Стала известна зарплата Манчини в сборной Италии по футболу

По данным источника итальянского издания Corriere della Sera, 13 мая Манчини должен будет объявить о решении уйти из российского клуба.

Отмечается, что Федерация футбола Италии (FIGC) готова предложить Манчини контракт на два года с зарплатой в €1,7 млн Также не исключается, что в соглашении будет бонус в размере €1 млн за выход в финальную часть Евро-2020.

Ранее сообщалось, что "Зенит" хочет подать в суд на FIGC из-за переговоров с Манчини.