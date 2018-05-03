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Рио Фердинанду отказали в боксерской лицензии
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Бывшему футболисту сборной Англии отказали в боксерской лицензии 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Бывшему футболисту сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду отказали в боксерской лицензии, сообщает BBC  Британский совет по боксу (BBBofC) заявил, что не будет рассматривать заявку титулованного спортсмена.
Футболист объяснил отказ в получении лицензии проблемами со здоровьем.
"Бокс — физически сложный, требовательный и опасный вид спорта. Я всегда с уважением относился к нему и никогда не недооценивал, насколько это было бы сложно.
С тяжелым сердцем я подвешиваю перчатки на гвоздь", — сказал бывший защитник сборной Англии.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" планирует продать четырех игроков на 170 млн фунтов.
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