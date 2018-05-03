Бывшему футболисту сборной Англии отказали в боксерской лицензии

Бывшему футболисту сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду отказали в боксерской лицензии, сообщает BBC Британский совет по боксу (BBBofC) заявил, что не будет рассматривать заявку титулованного спортсмена.

Футболист объяснил отказ в получении лицензии проблемами со здоровьем.

"Бокс — физически сложный, требовательный и опасный вид спорта. Я всегда с уважением относился к нему и никогда не недооценивал, насколько это было бы сложно.

С тяжелым сердцем я подвешиваю перчатки на гвоздь", — сказал бывший защитник сборной Англии.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" планирует продать четырех игроков на 170 млн фунтов.