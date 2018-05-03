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Глава РФПЛ рассказал о возможном формате Кубка лиги
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Глава РФПЛ рассказал о возможном формате Кубка лиги 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Кирилл Лебедев/«Газета.Ru»
Президент Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможном возвращении Кубка лиги в усеченном формате. Слова функционера приводит ТАСС.
"Перед праздниками у нас состоялось рабочее заседание. Мы совместно с клубами занимаемся разработками положения и определением дат, когда его удобнее провести. Пока есть предложение сделать небольшой турнир с участием восьми команд.
Единственная загвоздка — сроки Кубка. Европейский календарь очень жесткий. По сути, у нас нет свободных окон. Однозначно этот турнир будет проводиться в зимнюю паузу. В 20-х числах мы представим его проект", — сказал глава РФПЛ.
Ранее Кубок лиги проводился в 2003 году, в соревнованиях приняли участие 16 клубов. На каждой стадии победитель определялся в двухматчевом противостоянии, в том числе и в финале, где победителем стал "Зенит".
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