Глава РФПЛ рассказал о возможном формате Кубка лиги

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможном возвращении Кубка лиги в усеченном формате. Слова функционера приводит ТАСС

"Перед праздниками у нас состоялось рабочее заседание. Мы совместно с клубами занимаемся разработками положения и определением дат, когда его удобнее провести. Пока есть предложение сделать небольшой турнир с участием восьми команд.

Единственная загвоздка — сроки Кубка. Европейский календарь очень жесткий. По сути, у нас нет свободных окон. Однозначно этот турнир будет проводиться в зимнюю паузу. В 20-х числах мы представим его проект", — сказал глава РФПЛ.