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Инфантино оценил готовность России к ЧМ-2018
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Инфантино оценил готовность России к ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия готова к проведению ЧМ-2018, отзывы экспертов максимально положительные, отметил руководитель ФИФА Джанни Инфантино.
«Россия полностью готова, чтобы принять у себя весь мир и провести незабываемый праздник футбола этим летом», — передает РИА «Новости» со ссылкой на выступление Инфантино на заседании наблюдательного совета оргкомитета ЧМ.
Инфантино отметил, что ФИФА сделает «этот чемпионат лучшим в истории».
«Все те отзывы и мнения, которые мы получаем от экспертов, очень положительные, максимально положительные. Отличные, красивые стадионы. Также особо хочу отметить работу, которая проделана в вопросах безопасности — она уникальная», — сказал он.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что подготовка к ЧМ-2018 «практически завершена», наступил «самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов»
Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что на чемпионат продано 2 млн 374 тыс. билетов, что составляет 89% от всех билетов.
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