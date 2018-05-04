Все билеты на матч чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.
Встреча 29-го тура чемпионата страны пройдет 5 мая на "РЖД-Арене" в Москве. Домашний стадион "Локомотива" вмещает более 27 тыс. человек.
"По положению на 12:00 сегодняшнего дня все билеты на матч "Локомотив" — "Зенит" проданы, аншлаг обеспечен. Обращаемся к болельщикам: приходите на стадион заблаговременно, вас ждет интересная предматчевая программа", — заявили в пресс-службе.
Матч против "Зенита" может стать решающим для железнодорожников. Если "Локомотив" победит петербургскую команду, то досрочно станет чемпионом России. Сейчас, за два тура до конца сезона, столичный клуб лидирует в турнирной таблице с 57 очками. На втором месте располагается московский "Спартак", который имеет 53 очка. На третьем — ЦСКА с 52 очками.