Ещё
Все билеты на матч «Локомотив» — «Зенит» проданы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все билеты на матч чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» проданы 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Все билеты на матч чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.
Встреча 29-го тура чемпионата страны пройдет 5 мая на "РЖД-Арене" в Москве. Домашний стадион "Локомотива" вмещает более 27 тыс. человек.
"По положению на 12:00 сегодняшнего дня все билеты на матч "Локомотив" — "Зенит" проданы, аншлаг обеспечен. Обращаемся к болельщикам: приходите на стадион заблаговременно, вас ждет интересная предматчевая программа", — заявили в пресс-службе.
Матч против "Зенита" может стать решающим для железнодорожников. Если "Локомотив" победит петербургскую команду, то досрочно станет чемпионом России. Сейчас, за два тура до конца сезона, столичный клуб лидирует в турнирной таблице с 57 очками. На втором месте располагается московский "Спартак", который имеет 53 очка. На третьем — ЦСКА с 52 очками.
ТАСС: последние новости
Путин посетит первый матч ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии Российский судья Карасев обслужит полуфинальный матч Лиги Европы "Зальцубрг" - "Марсель" Путин заявил, что Россия готова к проведению ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть21
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»108
Девушки-бойцы сцепились во время взвешивания
Пятерых россиян лишили чемпионата мира
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение