Все билеты на матч чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» проданы

Все билеты на матч чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Встреча 29-го тура чемпионата страны пройдет 5 мая на "РЖД-Арене" в Москве. Домашний стадион "Локомотива" вмещает более 27 тыс. человек.

"По положению на 12:00 сегодняшнего дня все билеты на матч "Локомотив" — "Зенит" проданы, аншлаг обеспечен. Обращаемся к болельщикам: приходите на стадион заблаговременно, вас ждет интересная предматчевая программа", — заявили в пресс-службе.