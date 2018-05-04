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Семин подписал новый контракт с «Локомотивом»
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«Локомотив» официально объявил о продлении контракта с Семиным 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Московский "Локомотив" пролонгировал действующее соглашение с главным тренером команды Юрием Семиным, сообщает "Советский спорт".
"Наш клуб продлил контракт с главным тренером! Юрий Палыч подписал новое соглашение с "Локомотивом" по схеме 1+1", — говорится в заявлении в официальном аккаунте клуба в твиттере.
Юрий Семин несколько раз возглавлял "Локомотив": с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, а также в 2009-2010 годах, и вернулся в клуб летом 2016 года.
В прошлом году "железнодорожники" выиграли Кубок и Суперкубок России, а в текущем сезоне лидируют за два тура до конца чемпионата. Если "Локомотив" одержит победу в матче предстоящего 29-го тура РФПЛ против "Зенита", то станет чемпионом впервые за 18 лет.
Ранее сообщалось, что на матче РФПЛ "Локомотив" — "Зенит" будут усилены меры безопасности
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