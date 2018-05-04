Семин подписал новый контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» официально объявил о продлении контракта с Семиным

"Наш клуб продлил контракт с главным тренером! Юрий Палыч подписал новое соглашение с "Локомотивом" по схеме 1+1", — говорится в заявлении в официальном аккаунте клуба в твиттере.

Юрий Семин несколько раз возглавлял "Локомотив": с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, а также в 2009-2010 годах, и вернулся в клуб летом 2016 года.

Очень хорошие новости!



Наш клуб продлил контракт с главным тренером! Юрий Палыч подписал новое соглашение с «Локомотивом» по схеме 1+1. Пятница стала ещё лучше, ведь правда?



Все подробности — совсем скоро! pic.twitter.com/5Rbm55ulQ8— ФК Локомотив (@fclokomotiv) May 4, 2018 В прошлом году "железнодорожники" выиграли Кубок и Суперкубок России, а в текущем сезоне лидируют за два тура до конца чемпионата. Если "Локомотив" одержит победу в матче предстоящего 29-го тура РФПЛ против "Зенита" , то станет чемпионом впервые за 18 лет.

Ранее сообщалось, что на матче РФПЛ "Локомотив" — "Зенит" будут усилены меры безопасности