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Косьельни пропустит ЧМ-2018
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Футболист «Арсенала» и сборной Франции Косьельни пропустит ЧМ-2018 из-за травмы 

ТАСС 30 минут назад
Фото: EPA
Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Франции Лоран Косьельни пропустит чемпионат мира по футболу 2018 года из-за травмы. Об этом сообщает пресс— служба Федерации футбола Франции.
В ответном матче полуфинала Лиги Европы против мадридского "Атлетико" Косьельни получил травму. У игрока "Арсенала" было диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.
"Это очень большой удар для сборной Франции, — отметил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. — Лоран — игрок основы, который играл на мировом первенстве в Бразилии и чемпионате Европы во Франции. У него есть опыт международных матчей высокого уровня".
В текущем сезоне Косьельни провел 25 матчей в составе "Арсенала", в которых забил два гола. Ранее игрок говорил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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