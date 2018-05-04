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Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
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Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым 

Рамблер 15 часов назад
Болельщик «Спартака» Андрей Измайлов рассказал «Спорт-Экспрессу» о конфликте с игроком «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, который якобы произошел 1 мая в одном из московских ресторанов.
Фанат утверждает, что инцидент произошел поздним вечером во время просмотра полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария».
По словам Измайлова, он сфотографировал, как футболист курил кальян и пил шоты, и выложил снимок в Instagram.
«Я, конечно, не фанат «Локомотива», а болельщик «Спартака». Но мне стало обидно, что такое вообще возможно. Они же накануне должны были становиться чемпионами», — пояснил Измайлов.
Он утверждает, что через 40-60 минут после появления фото в его Instagram Тарасов подошел к нему и предъявил претензии из-за снимков.
«Спросил: «Это ты сделал?». Я сразу понял, о чем речь, ответил: «Да». Затем последовал мощный удар в лоб наотмашь», — заявил болельщик, отметив, что футболист ударил его ладонью, но «очень сильно».
Затем к болельщику подошли еще пять-шесть человек, причем у одного был «ствол». Этот человек тоже якобы ударил фаната по лицу. Между ударами, как утверждает болельщик, Тарасов отнял у него телефон и удалил фото.
Измайлов предоставил «Спорт-Экспрессу» снимки, на которых видны ссадины на его лбу. Он заявил, что 4 мая готов обратиться в полицию. По его словам, как минимум два посетителя ресторана могут стать свидетелями по этому делу.
Сам Тарасов в комментарии изданию заявил, что его вообще не было в ресторане, о котором говорит Измайлов. «Это бред какой-то. Может, этот человек что-то перепутал? Меня там не было. Такого не было», — сказал он, предположив, что «кто-то хочет устроить провокацию».
Менеджер ресторана сказала «Спорт-Экспрессу», что никакого конфликта в заведении не было, и назвала историю «ложью и провокацией».
По данным Telegram-канала Mash, 4 мая Измайлов действительно пришел в одно из московских ОВД и подал заявление на Тарасова.
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