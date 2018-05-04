Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»

Болельщик «Спартака» Андрей Измайлов утверждает, что это случилось в московском заведении White Cafe, куда он пришел посмотреть трансляцию матча «Реал» — «Бавария».

Заметив, как за соседним столиком компания с Дмитрием Тарасовым и братьями Миранчуками курит кальян, Измайлов сделал фото, выложил в инстаграм и отметил футболистов.

Андрей был удивлен: в понедельник «Локомотив» упустил шанс стать чемпионом, проиграв «Краснодару» 0:2, а на следующий день игроки расслабляются в кафе с кальяном и шотами. Но еще сильнее Измайлов удивился через час, когда Тарасов подошел к нему и спросил, кто это сделал [опубликовал фото].

Дальше было так:

«Последовал мощный удар в лоб наотмашь. Бил не кулаком — ладонью, но очень сильно. У меня даже очки слетели», — цитирует болельщика газета «Спорт-Экспресс», в которую фанат обратился после инцидента.

Измайлов добавил, что когда он поднялся, к нему подбежали кавказцы (друзья Тарасова) и врезали еще раз.

В «Локомотиве» ответили, что не в курсе каких-либо конфликтов, и что Дмитрий сейчас готовится к матчу с «Зенитом» . Администрация White Cafe подтвердила, что никаких инцидентов во вторник вечером не произошло. А сам Тарасов уверяет, что его вообще не было в этом кафе.

Правда, на фото Дмитрий все же присутствует.

Матч с «Зенитом», победа над которым гарантирует «Локомотиву» чемпионство, начнется в субботу в 16:30. В пятницу Андрей Измайлов собирается написать заявление в полицию.