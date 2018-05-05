«Сток Сити» вылетел из чемпионата Англии по футболу

Футбольный клуб "Сток Сити" проиграл "Кристал Пэлас" в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) и потерял шансы на сохранение прописки в высшем английском дивизионе на следующий сезон, передает "Советский спорт"

Счет под конец первого тайма открыл игрок хозяев Шакири. На 68 минуте счет сравнял полузащитник гостей Джеймс Макартур , а на 86 минуте "Кристал Пэлас" вырвал победу благодаря голу Патрика ван Анхольта.

"Сток Сити", имея в своем активе 30 очков, располагается на 19-й строчке турнирной таблицы. После этого поражения клуб лишился математических шансов на сохранение прописки в АПЛ.

Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур. "Сток Сити" (Сток-он-Трент) — "Кристал Пэлас" (Лондон) — 1:2Голы: 1:0 — Шакири, 43; 1:1 — Макартур, 68; 1:2 — ван Анхольт, 86.