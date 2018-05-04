Месси и Марадону сделали героями «Сотворения Адама»

Месси и Марадону сделали героями известнейшего в истории произведения искусства

Как отмечает издание, Марадона на картине воплощает образ Бога, Месси — Адама. Вокруг первого футболиста сгруппированы спортсмены-«ангелы»: Марио Кемпес, Серхио Агуэро и Габриэль Батистута . Мурал обошелся руководству клуба в 20 тысяч долларов.

По словам руководителя клуба Себастьяна Гарсиа, фреска поможет вдохновлять детей, которые занимаются в Sportivo Pereyra.

«Все мы были детьми, и те, кто любил футбол, хотели быть похожими на кумиров», — пояснил он.

Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.

В 1999-м Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. В 2001-м Международная федерация футбола (ФИФА) назвала его и бразильца Пеле лучшими футболистами в истории.

Фреска «Сотворение Адама» — самая известная фреска Микеланджело в серии, украшающей свод Сикстинской капеллы в Ватикане, и одно из самых известных произведений в истории живописи. Автор создал ее в период с 1508 по 1512 годы.