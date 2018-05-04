Голкипер отразил удар и сломал штангу

Вратарь отбил мяч и сломал ворота

Чешский вратарь сломал футбольные ворота, спасая их от гола.

В тот день клубы «Злин» и «Млада-Болеслав» играли очередной матч 25-го тура Первой чешской футбольной лиги — высшего дивизиона страны.

На 26-й минуте встречи игрок «Млады-Болеслав» получил мяч на левом фланге примерно в 50 метрах от ворот и, скорее всего, попытался перевести его на противоположный фланг, однако передача вышла уж очень неудачной — мяч полетел в сторону ворот соперника.

Судя по видео, опубликованному YouTube-каналом Первой чешской футбольной лиги, спортивный снаряд не попал бы в ворота. Тем не менее голкипер «Злина» Зденек Зламал то ли не оценил ситуацию, то ли решил не рисковать и бросился отбивать «удар». Однако вратарь «потерял» ворота и в буквальном смысле приземлился на их левую штангу.

В результате столкновения штанга раскололась в 40 сантиметрах от своего основания, а улыбающийся голкипер сказал, должно быть, что-то весьма смешное своему одноклубнику.

В итоге ворота пришлось заменить. Их вратарь «Злины» оставил в неприкосновенности — клуб победил со счетом 1:0.