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Голкипер отразил удар и сломал штангу
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Вратарь отбил мяч и сломал ворота 

Рамблер 2 часа назад
Чешский вратарь сломал футбольные ворота, спасая их от гола.
В тот день клубы «Злин» и «Млада-Болеслав» играли очередной матч 25-го тура Первой чешской футбольной лиги — высшего дивизиона страны.
На 26-й минуте встречи игрок «Млады-Болеслав» получил мяч на левом фланге примерно в 50 метрах от ворот и, скорее всего, попытался перевести его на противоположный фланг, однако передача вышла уж очень неудачной — мяч полетел в сторону ворот соперника.
Судя по видео, опубликованному YouTube-каналом Первой чешской футбольной лиги, спортивный снаряд не попал бы в ворота. Тем не менее голкипер «Злина» Зденек Зламал то ли не оценил ситуацию, то ли решил не рисковать и бросился отбивать «удар». Однако вратарь «потерял» ворота и в буквальном смысле приземлился на их левую штангу.
В результате столкновения штанга раскололась в 40 сантиметрах от своего основания, а улыбающийся голкипер сказал, должно быть, что-то весьма смешное своему одноклубнику.
В итоге ворота пришлось заменить. Их вратарь «Злины» оставил в неприкосновенности — клуб победил со счетом 1:0.
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