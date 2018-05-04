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Болельщиков итальянского клуба арестовали за нападение
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Болельщиков итальянского клуба арестовали за нападение 

Р-Спорт 41 минуту назад
Фото: Reuters
Полиция Италии арестовала в пятницу около 20 болельщиков сицилийского футбольного клуба "Катания", которые 29 апреля совершили нападение на граждан в порту Мессины, а затем подожгли автомобиль и избили ехавших в нем людей в области Калабрия, сообщил журналистам представитель полицейского управления калабрийского города Ламеция-Терме.
События развернулись в минувшее воскресенье вечером, когда группа ультрас "Катании" на двух микроавтобусах выехала из Сицилии в соседнюю Калабрию. Разгоряченные болельщики агрессивно вели себя еще в порту Мессины, где напали на обычных граждан. Затем, выехав на автостраду, ультрас начали преследовать машину, в которой, по их мнению, находились болельщики другого сицилийского клуба "Сиракуза". На самом деле в автомобиле ехали люди, не имевшие никакого отношения к соперникам "Катании", просто один из них был одет в бело-голубую майку цветов "Сиракузы".
Фанаты вынудили машину съехать с автострады и остановили ее у железнодорожного вокзала города Ламеция-Терме. Там хулиганы жестоко избили путешественников, отобрали у них личные вещи, а затем бросили в салон автомобиля дымовую шашку, в результате чего он сгорел. Только вмешательство полиции остановило бандитские действия ультрас. Тогда был задержан лишь водитель одного из микроавтобусов.
Теперь арестованы все участники этой агрессивной вылазки. Их удалось выявить благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных на вокзале. Всем участникам этой группы ультрас предъявлены обвинения в покушении на убийство, грабеже, поджоге, нанесении тяжких телесных повреждений и оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.
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