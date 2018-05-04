Болельщиков итальянского клуба арестовали за нападение

Полиция Италии арестовала в пятницу около 20 болельщиков сицилийского футбольного клуба "Катания", которые 29 апреля совершили нападение на граждан в порту Мессины, а затем подожгли автомобиль и избили ехавших в нем людей в области Калабрия, сообщил журналистам представитель полицейского управления калабрийского города Ламеция-Терме.

События развернулись в минувшее воскресенье вечером, когда группа ультрас "Катании" на двух микроавтобусах выехала из Сицилии в соседнюю Калабрию. Разгоряченные болельщики агрессивно вели себя еще в порту Мессины, где напали на обычных граждан. Затем, выехав на автостраду, ультрас начали преследовать машину, в которой, по их мнению, находились болельщики другого сицилийского клуба "Сиракуза". На самом деле в автомобиле ехали люди, не имевшие никакого отношения к соперникам "Катании", просто один из них был одет в бело-голубую майку цветов "Сиракузы".

Фанаты вынудили машину съехать с автострады и остановили ее у железнодорожного вокзала города Ламеция-Терме. Там хулиганы жестоко избили путешественников, отобрали у них личные вещи, а затем бросили в салон автомобиля дымовую шашку, в результате чего он сгорел. Только вмешательство полиции остановило бандитские действия ультрас. Тогда был задержан лишь водитель одного из микроавтобусов.