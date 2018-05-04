«Наш стадион был крепостью»

3 мая состоялись ответные полуфиналы Лиги Европы. Испанский «Атлетико» дома благодаря единственному мячу Диего Косты переиграл английский «Арсенал», а французский «Марсель» в австрийском «Зальцбурге» уступил местному «Ред Буллу», но вырвал победу в дополнительное время. После окончания матчей тренеры и игроки команд поделились своими мнениями о произошедшем.

Лондонский «Арсенал» может сетовать на упущенные возможности в противостоянии с «Атлетико». В первом поединке на «Эмирэйтс» «канониры» 80 минут играли в большинстве, имели большое преимущество, но забили лишь однажды, а в конце еще и «привезли» сами себе ответный мяч.

В Мадриде команды показали равный футбол, но все решил единственный мяч форварда «матрасников» Диего Косты, принесший команде наблюдавшего из-за дисквалификации за игрой с трибуны Диего Симеоне пятый выход в финал еврокубков за последние девять сезонов.

«Я лицо целой группы людей, которые очень много работают, хотя никто не видит их. Мы двигаемся в одном направлении, и все складывается хорошо. Хотим продолжать в том же духе и финишировать вторыми в примере, — сказал наставник «Атлетико» на послематчевой пресс-конференции.

— Мы очень рады выйти в финал. Хотели вернуться с той самой поры, как в последний раз играли в решающем матче.

Команда так здорово проявила себя на прошлой неделе, ей пришлось пострадать, Облак выдал великолепный матч. Но так и бывает — большие игроки проявляют себя в больших матчах, а партнеры играют на их уровне.

Мы хотели остановить атаки «Арсенала» и, думаю, хорошо с этим справились. Люка Эрнандес сегодня играл с Озилом и не дал ему ничего сделать, а Томас Парти играл глубже и отлично управился с Уэлбеком.

Витоло был хорош с самого появления в команде. Все здорово приняли его, а мы знали, чего хотим от него. Облаку и Гризманну потребовались месяцы, чтобы адаптироваться, а Витоло сразу вписался в команду.

В таких матчах пишется история, стадионы должны быть крепостью, и именно такие арены у «Атлетико». Сегодня фанаты были с нами, проделали с нами буквально каждый шаг этого пути. Это одна из первых страниц истории, которую мы написали на «Ванда Метрополитано».

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер , для которого этот сезон последний у руля лондонского клуба, с которым он так и не выиграет еврокубок, не скрывал своего разочарования.

«Игра была интенсивной, мы отдали все силы. Мои поздравления «Атлетико», думаю, они выиграют Лигу Европы.

Нам чего-то не хватало в завершении атак. Если посмотреть на количество созданных нами за два матча моментов, мы можем расстраиваться. Все нужно было решать еще в первой игре.

И сегодня в первом тайме мы снова упустили уйму моментов. «Атлетико» хорошо обороняется. Годин спас их от 5-6 голов после кроссов, — сказал французский специалист.

— Я очень огорчен, недоволен. Трудно принять вылет из турнира после такой игры на протяжении 180 минут. Теперь у клуба есть время подумать о том, что делать в следующем сезоне. Травма Косьельни выглядела не очень хорошо, хотя мы всегда надеемся на чудо. Возможно, он порвал ахилл, но я не могу ставить диагноз.

Я очень расстроен, но через это нужно пройти: футбол может быть очень жесток, а иногда он радует. Но сегодня мы страдаем».

Лидер «Атлетико» Антуан Гризманн , забивший в Лондоне и сделавший дома голевой пас на Косту, высказался после матча коротко, но емко, выразив настроение команды.

«Мы очень рады. Надеюсь, нас ждет счастливый финал. Нам очень хотелось, чтобы атмосфера на «Ванда Метрополитано» была такой, как на «Висенте Кальдероне». И сегодня мы это получили», — сказал французский форвард.

Еще одним героем противостояния стал словенский голкипер «матрасников» Ян Облак , совершивший множество спасений в первом матче и надежно отработавший в ответном. На «Ванда Метрополитано» его «сухая» серия в еврокубках достигла уже 1007 минут.

«Все было не так просто, как кажется. Мы показали себя великолепной командой, способной хорошо играть в больших матчах. С такими болельщиками все дается легче. Я очень голоден до трофеев», — отметил Облак.

О фанатах говорил и уругвайский центральный защитник испанской команды Диего Годин , также проведший противостояние на высочайшем уровне.

«Знали, что нам будет очень тяжело, но, к счастью, мы сумели сыграть на ноль. У нас лучшие фанаты в мире»,

Настроение проигравшей стороны передал правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин

«Я очень разочарован, мне очень грустно. Нам трудно принять этот результат. «Атлетико» не пропускает много дома. Мы старались забить, но нам было не суждено это сделать.

Все в раздевалке были очень опечалены. Мы хотели выйти в финал ради босса, у него невероятная карьера».

В другом противостоянии сюжет был закручен еще более лихо. Австрийский «Ред Булл Зальцбург» сумел отыграть во втором тайме ответного матча 0:2, полученные от «Марселя» в первом поединке на «Велодроме».

Однако в дополнительное время защитник Роландо с углового принес-таки французам путевку в финал, который пройдет в «Лионе». При этом, надо отметить, что угловой, с которого был проведен решающий мяч, был назначен неверно — бригада российского арбитра Сергея Карасева проглядела, что мяч покинул пределы поля от марсельцев.

«Мы крайне разочарованы. Мы провели отличный сезон в Лиге Европы, но забыли наградить себя за это»,

— сказал по окончании матча главный тренер австрийцев Марк Розе.

«Огромное разочарование. В раздевалке многие плакали. Мы сравняли счет, играли лучше… Конечно, сейчас очень тяжело, но это футбол. Мы должны принять это и сделать выводы», — вторил ему спортивный директор клуба Кристоф Фройнд.

Совсем иное настроение, само собой, было у победителей. Например, полузащитник «Марселя» Флориан Товен не скрывал своего счастья.

«Это невероятно! Мы в финале, но это еще никто из нас не осознал. Великолепные ощущения!

«Марсель» заслужил такие матчи в еврокубках. Мы единственный французский клуб, который побеждал в Лиге чемпионов. Очень хотим завоевать еще один европейский трофей. Мы очень устали, сегодня каждый отдал всего себя», — рассказал Товен.

Ну а центральный защитник марсельцев Адиль Рами пошел еще дальше и заглянул в будущее, заявив, что теперь его команде нужно завоевать трофей Лиги Европы.

«На протяжении всего сезона нашим главным оружием был характер. Сегодня мы победили для болельщиков, вместе с нами ликует весь Марсель, — отметил Рами.

— Я ожидал, что будет тяжело, но не думал, что настолько. «Зальцбург» отважно сражался.

Теперь нас ждет финал с «Атлетико», это будет отличный матч и отличный опыт для наших болельщиков. Нам нужно выиграть финал».