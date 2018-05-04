СМИ: Джеррард возглавил шотландский «Рейнджерс»

Главный тренер юношеской команды английского футбольного клуба "Ливерпуль" (игроки не старше 19 лет) Стивен Джеррард подписал контракт с шотландским "Рейнджерс". Об этом сообщает Sky Sports.

По информации телеканала, соглашение с 37-летним специалистом рассчитано на три сезона. Ассистентом главного тренера станет Гари Макаллистер.

После поражения от "Селтика" в матче 35-го тура чемпионата Шотландии со счетом 0:5 главный тренер "Рейнджерс" Грэм Мерти подал в отставку. За три тура до окончания чемпионата клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая на три очка от "Абердина" и на 13 очков от "Селтика".