Джеррард возглавил шотландский «Рейнджерс»

Главный тренер юношеской команды английского футбольного клуба "Ливерпуль" (игроки не старше 19 лет) Стивен Джеррард подписал контракт с шотландским "Рейнджерс". Об этом сообщает Sky Sports.
По информации телеканала, соглашение с 37-летним специалистом рассчитано на три сезона. Ассистентом главного тренера станет Гари Макаллистер.
После поражения от "Селтика" в матче 35-го тура чемпионата Шотландии со счетом 0:5 главный тренер "Рейнджерс" Грэм Мерти подал в отставку. За три тура до окончания чемпионата клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая на три очка от "Абердина" и на 13 очков от "Селтика".
Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год и провел за клуб в разных турнирах 690 матчей, в которых забил 180 голов и отдал 100 результативных передач. Он дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды — Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Джеррард объявил о завершении карьеры игрока в ноябре 2016 года. Юношескую команду "Ливерпуля" англичанин возглавил в сентябре прошлого года.