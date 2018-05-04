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Кокорин и Джикия оказались под «прицелом» РУСАДА
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Футболисты сборной России Кокорин и Джикия включены в пул тестирования РУСАДА 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ТАСС
Футболисты сборной России Александр Кокорин и Георгий Джикия включены в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
"Кокорин и Джикия включены в расширенный пул тестирования РУСАДА. Сейчас им необходимо заполнить свою страничку в системе АДАМС, указав в ней свое местоположение по дням и время, когда инспекторы допинг-контроля могут к ним приходить", — отметила Пахноцкая.
По словам собеседника ТАСС, РУСАДА уже отправило соответствующие уведомления в Российский футбольный союз и клубы, за которые выступают эти футболисты.
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