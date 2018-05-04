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Неймар приступил к тренировкам в «ПСЖ»
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Неймар вернулся в расположение «ПСЖ» после травмы 

Газета.Ru 4 мая 2018
Фото: Reuters
Игрок французского "ПСЖ" Неймар прибыл в Париж. Игрок прилетел на частном самолете, а затем пробирался в окружении полиции, чтобы не столкнуться со СМИ и фанатами, сообщает "Советский спорт".
Минувшей зимой лидер сборной Бразилии получил серьезную травму и проходил восстановление на родине. Первая стадия лечения закончилась и форвард вернулся в расположение клуба.
Планируется, что Неймар выйдет на газон в концовке встречи 19 мая, где в последнем туре чемпионата Франции парижане сыграют с "Каном". Врачи рассчитывают, что звездный нападающий до конца вылечится перед чемпионатом мира в России.
Ранее наставник "Локомотива" Юрий Семин продлил соглашение с клубом.
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