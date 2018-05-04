Неймар приступил к тренировкам в «ПСЖ»

Неймар вернулся в расположение «ПСЖ» после травмы

Игрок французского "ПСЖ" Неймар прибыл в Париж. Игрок прилетел на частном самолете, а затем пробирался в окружении полиции, чтобы не столкнуться со СМИ и фанатами, сообщает "Советский спорт"

Минувшей зимой лидер сборной Бразилии получил серьезную травму и проходил восстановление на родине. Первая стадия лечения закончилась и форвард вернулся в расположение клуба.

Планируется, что Неймар выйдет на газон в концовке встречи 19 мая, где в последнем туре чемпионата Франции парижане сыграют с "Каном". Врачи рассчитывают, что звездный нападающий до конца вылечится перед чемпионатом мира в России.