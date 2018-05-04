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Сёмин продлил контракт с «Локомотивом»
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Сёмин продлил контракт с «Локомотивом» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подписал новый контракт с клубом.
Контракт с 70-летним специалистом рассчитан по схеме 1+1, Sport24.
На следующий сезон перед Сёминым поставлена задача выхода в Лигу чемпионов и успешного выступления в Кубке России. При достижении целей контракт будет автоматически продлен ещё на год.
Официальное объявление о продлении контракта состоится вечером 4 мая.
Ранее сообщалось, что все билеты на матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» проданы.
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