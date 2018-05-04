Сёмин продлил контракт с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подписал новый контракт с клубом.

Контракт с 70-летним специалистом рассчитан по схеме 1+1, Sport24.

На следующий сезон перед Сёминым поставлена задача выхода в Лигу чемпионов и успешного выступления в Кубке России. При достижении целей контракт будет автоматически продлен ещё на год.

Официальное объявление о продлении контракта состоится вечером 4 мая.