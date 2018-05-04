Украина придумала ограничения для болельщиков

Сотрудники погранслужбы Украины будут пропускать болельщиков на финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА 2017/2018 по предварительным спискам, заявил глава ведомства Петр Цигикал

«Мы будем работать по предварительным спискам, то есть, получим списки от авиационных компаний и обработаем. Мы знаем, кто к нам приедет, и они будут проходить по ускоренному режиму», — передает ТАСС слова Цигикала.

Глава МВД Украины Арсен Аваков добавил, что это не касается нарушителей законодательства при пересечении границы Украины.

«Кроме нарушителей государственной границы, которые у нас есть в наших базах данных, кроме тех, кто незаконно посещал Крым, кроме тех, кто нарушает законы Украины или приезжает с провокационными целями», — сказал Аваков.

Напомним, накануне источник в дипломатических кругах сообщил, что российские журналисты, посетившие Крым после мартовских событий 2014 года, а также ДНР и ЛНР, не будут допущены на финал Лиги чемпионов в Киеве.