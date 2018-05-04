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Избитого Тарасовым болельщика уличили во лжи
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Избитого футболистом сборной России болельщика уличили во лжи 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Twitter
Болельщика «Спартака» Андрея Измайлова, который обвинил футболиста «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова в избиении, уличили в клевете на спортсмена. Доказательствами поделился журналист Василий Конов в своем Twitter-аккаунте.
Кононов отметил, что Измайлов показывал царапины на лбу и утверждал, что получил их в ходе драки с футболистом, однако схожие травмы были заметны и на более ранних фото, сделанных до конфликта.
«Безотносительно ситуации, но часть царапин на лбу были уже 9 апреля. А так — если было, то разбирать дело должны в полиции», — отмечает Конов.
Ранее 3 мая Измайлов рассказал журналистам «Спорт-Экспресса» о том, что вечером 1 мая в одном из ресторанов Москвы он подвергся нападению со стороны Тарасова из-за того, что сфотографировал других игроков «Локомотива» курящих кальян. В качестве одного из подтверждений своей истории Измайлов демонстрировал царапины на лбу.
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