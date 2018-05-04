Избитого Тарасовым болельщика уличили во лжи

Избитого футболистом сборной России болельщика уличили во лжи

Болельщика «Спартака» Андрея Измайлова, который обвинил футболиста «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова в избиении, уличили в клевете на спортсмена. Доказательствами поделился журналист Василий Конов в своем Twitter-аккаунте.

Безотносительно ситуации, но часть царапин на лбу были уже 9 апреля. А так — если было, то разбирать дело должны в полиции. https://t.co/8lUi4T9NOA pic.twitter.com/pGZxVAiLWr— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) May 4, 2018

Кононов отметил, что Измайлов показывал царапины на лбу и утверждал, что получил их в ходе драки с футболистом, однако схожие травмы были заметны и на более ранних фото, сделанных до конфликта.

«Безотносительно ситуации, но часть царапин на лбу были уже 9 апреля. А так — если было, то разбирать дело должны в полиции», — отмечает Конов.

Ранее 3 мая Измайлов рассказал журналистам «Спорт-Экспресса» о том, что вечером 1 мая в одном из ресторанов Москвы он подвергся нападению со стороны Тарасова из-за того, что сфотографировал других игроков «Локомотива» курящих кальян. В качестве одного из подтверждений своей истории Измайлов демонстрировал царапины на лбу.