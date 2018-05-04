УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по ошибке на своем сайте досрочно сделал английский "Ливерпуль" победителем Лиги чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на AS.
За 22 дня до конца турнира на официальной странице организации была сделана запись в разделе "История" с заголовком "Сезон-2017/18 — победитель "Ливерпуль", а также прикреплено изображение эмблемы английской команды. Позднее ошибка была исправлена.
Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся "Ливерпуль" и испанский "Реал", пройдет в Киеве 26 мая.