Ещё
УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по ошибке на своем сайте досрочно сделал английский "Ливерпуль" победителем Лиги чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на AS.
За 22 дня до конца турнира на официальной странице организации была сделана запись в разделе "История" с заголовком "Сезон-2017/18 — победитель "Ливерпуль", а также прикреплено изображение эмблемы английской команды. Позднее ошибка была исправлена.
Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся "Ливерпуль" и испанский "Реал", пройдет в Киеве 26 мая.
ТАСС: последние новости
ФК "Спартак" с пониманием относится к включению Джикии в пул тестирования РУСАДА Российский судья Карасев обслужит полуфинальный матч Лиги Европы "Зальцубрг" - "Марсель" Путин заявил, что Россия готова к проведению ЧМ-2018
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала31
Почему сборной России будет тяжело22
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Избитого Тарасовым болельщика уличили во лжи
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение