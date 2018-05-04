УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов

За 22 дня до конца турнира на официальной странице организации была сделана запись в разделе "История" с заголовком "Сезон-2017/18 — победитель "Ливерпуль", а также прикреплено изображение эмблемы английской команды. Позднее ошибка была исправлена.