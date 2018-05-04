Дочку самарской козы-оракула назвали Футболина

В Самарском зоопарке подвели итоги конкурса. Жители областной столицы наконец-то выбрали имя для дочки козы Забияки, которая будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил представитель зоопарка.

— С результатом в 265 голосов победил вариант Футболина. Поздравляем автора имени Ольгу Фунину с победой, — рассказали в Самарском зоопарке.

Теперь жительницу Самары ждет приз — билет на тестовый матч на стадионе «Самара Арена», который пройдет в воскресенье, 6 мая.

Главный оракул ЧМ-2018 впервые стала мамой в апреле. Сама Забияка родилась здесь же — в Самарском зоопарке. Местная знаменитость проявляла свои таланты в различных арт-перформансах. Раньше она выступала под сценическим псевдонимом Эсмеральда и даже участвовала в балете.

В качестве предсказателя итогов матчей мундиаля Забияку выбрали жители Самары. Конкуренцию ей составляли еще шесть животных, среди которых были скунс и верблюд.