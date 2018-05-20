Моуринью проиграл первый в карьере кубковый финал в Англии

19 мая команда португальского специалиста потерпела поражение от лондонского "Челси" со счетом 0:1.

Прежде клубы Моуринью одерживали пять побед из пяти в финалах. В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок лиги, а "Челси" трижды побеждал в Кубке лиги и один раз — в Кубке Англии.

Ранее Моуринью прокомментировал поражение своего клуба в финальном матче Кубка Англии против "Челси".