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УЕФА определился с наказанием для Симеоне
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Главный тренер «Атлетико» Симеоне пропустит финал Лиги Европы из-за дисквалификации 

ТАСС 3 часа назад
Фото: EPA
Дисциплинарный комитет по контролю, этике и дисциплине Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал главного тренера испанского "Атлетико" Диего Симеоне на четыре матча. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Таким образом, он пропустит финальный матч Лиги Европы против французского "Марселя", который пройдет в Лионе 16 мая.
На 13-й минуте первой встречи 1/2 финала Лиги Европы между английским "Арсеналом" и "Атлетико" (1:1) главный арбитр матча Клеман Тюрпен удалил со скамейки запасных Симеоне. Тренер выразил недовольство решением судьи, который не показал карточку защитнику "Арсенала" Эктору Бельерину за грубое нарушение правил. В официальном протоколе игры сказано, что тренер оскорбил арбитра, а его поведение не соответствовало официальному регламенту.
Симеоне уже пропустил один матч, в котором "Атлетико" 3 мая обыграл "Арсенал" (1:0) и вышел в финал Лиги Европы. Испанской командой со скамейки запасных руководил ассистент Херман Бургос.
Победитель Лиги Европы получит прямую путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
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