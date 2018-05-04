УЕФА определился с наказанием для Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Симеоне пропустит финал Лиги Европы из-за дисквалификации

Дисциплинарный комитет по контролю, этике и дисциплине Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал главного тренера испанского "Атлетико" Диего Симеоне на четыре матча. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Таким образом, он пропустит финальный матч Лиги Европы против французского "Марселя", который пройдет в Лионе 16 мая.

На 13-й минуте первой встречи 1/2 финала Лиги Европы между английским "Арсеналом" и "Атлетико" (1:1) главный арбитр матча Клеман Тюрпен удалил со скамейки запасных Симеоне. Тренер выразил недовольство решением судьи, который не показал карточку защитнику "Арсенала" Эктору Бельерину за грубое нарушение правил. В официальном протоколе игры сказано, что тренер оскорбил арбитра, а его поведение не соответствовало официальному регламенту.

Симеоне уже пропустил один матч, в котором "Атлетико" 3 мая обыграл "Арсенал" (1:0) и вышел в финал Лиги Европы. Испанской командой со скамейки запасных руководил ассистент Херман Бургос.

Победитель Лиги Европы получит прямую путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.