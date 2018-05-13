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Определены призеры и аутсайдеры чемпионата РФ по футболу
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Определились призеры и аутсайдеры чемпионата России по футболу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
По итогам 30-го тура чемпионата России по футболу определились все призеры турнира, при этом ЦСКА благодаря победе над «Анжи» занял второе место и опередил «Спартак» в борьбе за прямой выход в Лигу чемпионов.
ЦСКА обыграл «Анжи» со счетом 2:1 благодаря голам Мусы и Витиньо, в то время как «Спартак» проиграл «Динамо» на своем поле со счетом 0:1 (забил Евгений Луценко). Матчи транслировал телеканал «Матч ТВ».
«Спартак» будет пробиваться в Лигу чемпионов через отборочный раунд.
«Локомотив» занял первое место, несмотря на поражение от «Арсенала» со счетом 0:2 — победу в чемпионате команда обеспечила в предыдущем туре.
В Лигу Европы вышли «Краснодар», «Зенит», победивший со счетом 6:0 у вылетевшего «СКА-Хабаровск», а также «Уфа», разгромившая на своем поле «Тосно» со счетом 5:0.
Из премьер-лиги вылетели «СКА-Хабаровск» и «Тосно». «Анжи» и «Амкар» будут отстаивать право выступать в следующем году в чемпионате России в стыковых матчах, где также сыграют «Енисей» и «Тамбов», занявшие 3 и 4 место в ФНЛ. Напрямую в премьер-лигу вышли «Оренбург» и «Крылья Советов» (Самара).
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