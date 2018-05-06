«Локомотив» — «Зенит». Тактический разбор матча

Весенний «Локомотив» зарекомендовал себя командой с проблемами впереди, у которой при этом обязательно будет один явный голевой шанс — важно только его реализовать. Красно-зелёные могли бы избежать нервотрёпки в золотой гонке, если бы реализовывали свои шансы против «Терека» (выход Ари один на один с вратарём) и «Уфы» (удар Антона Миранчука с убойной позиции). Матч с «Зенитом» лёг для «железнодорожников» в ту же канву, только с разницей, что здесь Эдер реализовал свой момент.

Здесь важен контекст, делающий победу ценной и с тактической точки зрения. Вам сложно представить слова «Манчини», «Зенит» и «лучший» в одном предложении, но факт: Манчини построил в «Зените» лучшую защиту Премьер-Лиги по xG. Если «Локомотив», пропустивший на два мяча меньше и допустивший на 5 явных голевых моментов меньше, даёт бить по своим воротам, но бросается под мячи с безумными глазами Кверквелии, то «Зенит» старается гасить атаки до удара и грамотно двигаться в своей штрафной. Против команды, делающей явную ставку на удары с «правильных» точек, из dangerzone, это даёт преимущество… но не когда разбиты все остальные линии, а тренер соперника в щепки разносит Роберто Манчини по матч-менеджменту.

План «Локомотива». Первый тайм

План Юрия Сёмина строился на привычных для чемпионского «Локомотива» идеях. Во-первых, изначальная ставка делалась на игру средним блоком с быстрым переходом в контратаку: «железнодорожники» прессинговали за центральной линией только после своих потерь, включая контрпрессинг. При владении «Зенита» давление началось только при переходе соперником центральной линии. Вторая часть плана вытекает из первой — это вертикальная доставка мяча через центр, под открывания между линиями Миранчуков и Фарфана. Третья идея — создавать численное преимущество на флангах и готовить ситуацию под передачи в «правильные» точки.

Именно взлом флангов явно стал главной частью плана Сёмина. Тренер «Локо» учёл и индивидуальные слабости защитников «Зенита» (Смольников слишком увлечён атакой и через раз успевает домой), и командные проблемы «Зенита» в насыщении флангов, и слабость страхующих. Дриусси и Кузяев, начавшие матч на флангах, не всегда доигрывают эпизоды из-за проблем с пониманием игры, а Паредес — из-за чистой лени.

В игре без мяча у «Зенита» было много проблем, но против фланговых позиционных атак «Локомотива» в первом тайме петербуржцы оборонялись собранно, не допуская численного преимущества на флангах. «Железнодорожники» чаще атаковали через край Смольникова, где раскручивал атаки Ману Фернандеш и включался Рыбус, и там «Зенит» обеспечивал необходимую плотность: Кузяев садился ниже и насыщал зону, а кто-то из аргентинских опорников помогал третьим. Да, Паредес в первом тайме даже занимался оборонительной работой. Обратите внимание на скриншоте, как «Зенит» готовится и к пасу с фланга в центр (включается Краневиттер), и к передаче назад под навес (контролирует Ерохин). «Локо» заперт в коробочку.

Сложности начинались при контратаках «Локомотива». Включая скорость, «железнодорожники» ломились через центр, чуть реже — через фланг Смольникова, привычно не успевавшего назад при переходе из атаки в оборону. Другой край «Локо» использовал очень редко, хотя Владислав Игнатьев привычно классно подключался вперёд и создавал то самое численное преимущество, а Себастьян Дриусси недорабатывал без мяча. Рывками Игнатьева банально не пользовались, принимая другие решения — например, удар издали ( Алексей Миранчук бил издали, хотя Игнатьев выиграл спринт у Дриусси) или пас в центр, где «Зенит» как раз грамотно запирался.

Акцент на взлом фланга с последующими передачами в центр был заметен и в других атаках «Локомотива», но команда нарывалась на серию проблем. При уплотнении флангов игроками «Зенита» единственным способом доставки мяча в штрафную были навесы с места, без ускорения подающего и почти от боковой линии — даже с точки зрения физики это неэффективно, не говоря уже о выборе точки кросса. Скорости принятия решений и скорости движения мяча тоже не хватало. Показательна ситуация, когда Миранчуки в быстрой атаке порвали полуфланг, где в идеальном мире должен защищаться Смольников, и даже подготовили опасный навес, но своей возможностью разыграть ситуацию 2v1 они воспользовались неэффективно.

План «Локомотива». Второй тайм

Минутка статистики, которая кое-что объяснит. В первых таймах за почти полный сезон РФПЛ «Локомотив» нанёс 150 ударов, во вторых — 202. Количество ожидаемых голов, xG, после перерывов увеличивается на 75% (13,54 xG до перерыва, 23,70 — после). Эти цифры важнее, чем количество забитых мячей в разных таймах, но голы тоже подтверждают тезис, что после перерывов «Локо» значительно прибавляет. Мы не знаем, бросается ли Юрий Палыч бутсами и бутылками в раздевалке, но на примере матча с «Зенитом» можем выделить две футбольных причины, из-за которых «Локомотив» прибавляет во вторых таймах:

1. На фоне большинства соперников «железнодорожники» сильнее в плане физики. Команда, где один из главных молодых игроков — Михаил Лысов — пробился в старт на сдаче беговых тестов, не может плохо бежать. Особенно это было заметно на фоне «Зенита», из которого выпустили воздух.

2. Абсолютно очевидно, что в перерыве Сёмин попросил команду чаще играть через правый фланг. Он раскусил серию проблем «Зенита»: Жирков внезапно даёт создавать ширину, Кришито при переходах из атаки в оборону очень агрессивно встречает на фланге (значит, одним финтом можно отправить капитана «Зенита» в Геную), Дриусси слаб без мяча, а подмога из опорной зоны успевает туда реже, чем на другой фланг. Плюс очевидна установка двигать мяч быстрее, на чём «Локомотив» ловил соперника весь второй тайм.

Главные отличия второго тайма «Локомотива» от первого — команда стала агрессивнее в прессинге, а мяч заходил быстрее и через правильные зоны, которые легче взломать. К ускорениям атак «Локо» гости не адаптировались, и особенно показательны в этом плане два быстрых розыгрыша штрафных на правом полуфланге. Сразу по два игрока забегали в зону Жиркова, и страхующие — Ерохин, Дриусси — банально не успевали за ускорением атаки «Локо» и не бежали назад.

Помимо вскрытия конкретного фланга, «Локомотив» стал агрессивнее играть в микроэпизодах в центре поля, чаще выигрывать борьбу. Частично это связано с отходом Краневиттера в центр защиты: в середине остались Паредес и Ерохин, выигравшие менее 50% единоборств в матче (для сравнения — 52% у Тарасова и 70% у Игоря Денисова ). В главных микроэпизодах Паредес и Ерохин проигрывали борьбу. Вдобавок сам «Локомотив» добавил в резкости, активнее прессингуя и вылетая на подборы после длинных передач. Большинство опасных атак «Локомотива» начинались или с лонг-боллов, когда «железнодорожники» вчистую выигрывали мяч (как на скриншоте), или с резкого ускорения атаки — перехвата, ловящего «Зенит» на переходе из атаки в оборону, быстрого розыгрыша стандарта.

Вскрывая фланги, «Локомотив» не всегда принимал правильные решения — например, при создании ситуаций 2v1 или 3v2 на левом краю Ману Фернандеш не давал создавать ширину Рыбусу, перетягивая одеяло на себя. Но «Зенит» очевидно не тянул скорости соперника, слабая опорная зона давала принимать мяч у себя за спинами, а инсайды не помогали крайним защитникам. Надо было только найти правильный ход, чтобы это использовать.

Выход Эдера как вершина матч-менеджмента Палыча

В истории с заменой Антона Миранчука на Эдера главное — даже не золотой гол. Даже Юрий Сёмин с верой в фартовых игроков и фартовый цвет формы признал, что два золотых гола от одного игрока — стечение обстоятельств. Здесь важнее другое: с выходом Эдера Джефферсон Фарфан переместился направо и стал лишним игроком, создающим ширину на фланге.

Сошлось всё к одному. Полоз и Плетнёв в заключительной 10-минутке ужасно помогали крайним защитникам, что давало регулярно создавать ситуации 2v1 на флангах. И если слева из-за эгоизма Фернандеша разыгрывать численное преимущество не удавалось, то Фарфан действовал умнее. Дважды за 10-минутку вперёд подключался Владислав Игнатьев, и оба раза перуанец включил голову. В первом эпизоде Фарфан смещением в центр вытянул Кришито, открыл зону для Игнатьева, а Эдер отдал из глубины под ускорение правого защитника (хотя вышло под бильярдный удар Дмитрия Полоза ).

А в голевой атаке Фарфан открылся между линиями (большой привет опорной зоне «Зенита»), дождался включения Игнатьева, за которым Полоз медленно бежал к своей штрафной, и создал ситуацию 2v1. Кришито попал в неудобное положение: бежать за Игнатьевым, чтобы открыть Фарфану вход в штрафную, или стоять на месте, делая пас Фарфана более острым? Полоз откровенно подставил капитана, а «Локомотив» идеально разыграл ситуацию 2v1.

Игнатьев снова создал ширину атаки и получил пас под дальнюю ногу, снижающий шансы соперника на перехват, сделал свой очередной классный прострел за сезон, а Эдер его замкнул. Вроде бы очень простая комбинация, но на неё Юрий Сёмин делал явную ставку. И заменой добавил давление в уязвимую зону.

Ещё немного о «Зените»

Если «Локомотив» создал у чужих ворот один явный голевой момент, который долго готовил (ситуация с передачей Миранчука на Миранчука всё-таки не кончилась ударом), то «Зенит» не создал вообще ничего. Весной игра команды у чужих ворот строится на стандартах и связке отработанных действий — например, диагоналей Кришито и Ивановича на дальний фланг, когда «Зенит» играл по схеме 3-5-2, или забеганий Ригони с фланга в центр против ЦСКА. Проблема в том, что весной «Зенит» очень много моментов создаёт из второй трети поля длинными передачами или с флангов. Атак через центр из финальной трети «Зенит» почти не проводит.

Главная причина — билд-ап «Зенита» разлажен, открываться между линиями вообще некому, а импровизацию из здоровых игроков атаки может давать только Дриусси. Кстати, даже на скриншоте, где Дриусси даёт редкое для весеннего «Зенита» движение, аргентинец играет неоптимально: учитывая, что Ерохин вытащил за собой Денисова, Дриусси мог открываться между линиями по центру, а не забегать во фланг. Насыщение фланга Игнатьева — пожалуй, единственная явная черта плана «Зенита» в атаке: Жирков и Дриусси на двоих сделали 10 навесов в штрафную. Точным, правда, стал всего один.

В плане игры без мяча «Зенит» тоже провалился — как индивидуально, так и командно. Главный провал — в центральной зоне. При тройке центральных полузащитников один, обычно Ерохин, выдвигался в первую линию прессинга, «Зенит» расставлялся 4-4-2 без мяча и страдал из-за недоработок Паредеса и Краневиттера, дававших принимать передачи в центре. С полноценным переходом на 4-4-2 и опорной зоной Паредес-Ерохин стало ещё хуже. Лентяй и игрок, проигравший все ключевые единоборства в опорке, ожидаемо проиграли центр вчистую. Очередной слабый топ-матч выдал Кузяев: он грамотно насыщал фланг при позиционных атаках «Локомотива», но смещаясь в центр при своём контроле мяча, дважды обрезал и тащил контрвыпады на свои ворота.

Очевидна и разница в матч-менеджменте. Да, обе замены Роберто Манчини — вынужденные, но ради чего-то «Зенит» берёт с собой юных защитников Каккоева и Скроботова. Может, чтобы занять позицию Кришито, если итальянец будет нужен слева? О, нет. Манчини бросил в игру Плетнёва, оставил в опорной зоне двоих, а проблемной зоне на фланге сделал только хуже, выпустив Дмитрия Полоза. В игре «Зенита» не было баланса и до замен, но две замены Манчини окончательно разбили команду — она была ужасной в атаке, а стала ужасной ещё и без мяча.

Если вам нужно краткое объяснение, почему Юрий Палыч — чемпион, а Манчини через неделю проведёт последний матч с «Зенитом», то их очный матч дарит объяснение. Сёмин незаметными решениями делает команду и игроков лучше — он не тактический профан, как некоторым кажется, хотя некоторые проблемы «Локомотива» так и не исправлены. Манчини мечется между идеями, тасует схемы и игроков, и «Зенит» из-за этого становится только хуже.

В материале использованы данные InStat и Understat.