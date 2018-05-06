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Рашид Рахимов: «Все в руках „Локомотива“. Ни пятая, ни шестая колонны помешать не могут»
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Рашид Рахимов: «Мы не знаем, что творится в душе у Денисова» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» подвел итоги сезона для железнодорожников.
— Чемпионство «Локомотива» заслуженное, железнодорожники сделали все возможное, чтобы взять золотые медали, — говорит Рахимов. — В начале сезона многие отдавали предпочтение "Зениту", учитывая серьезные вложения в игроков. Но «Зенит», как и "Спартак", «Краснодар», ЦСКА, не обладал той стабильностью, которую продемонстрировал «Локомотив». Даже несмотря на то, что «Локомотив» немного забуксовал под конец чемпионата, ни один из преследователей не смог воспользоваться своим шансом. Семин выстроил команду очень рационально и грамотно. Хочется отметить опытный состав «Локомотива» — большинству игроков основы, кроме Миранчуков, или за 30 лет, или они близки к этому возрасту. Опыт сыграл свою роль на финише сезона.
Игорь Денисов — ключевой игрок золотого «Локомотива»-17/18? Имело ли значение для Игоря то, что он стал чемпионом во встрече с родным клубом?
— Я не думаю, что нужно делать такие акценты. Что творится в душе у футболиста, мы не знаем. Да, Игорь сыграл важную роль и в сезоне, и в чемпионском матче. Тем не менее, лидерами были и Фарфан, и Фернандеш, и Чорлука. Нельзя говорить исключительно об одном человеке.
— Второй в карьере Эдера чемпионский гол — совпадение или закономерность?
— Вряд ли в момент, когда Семин решил выпустить Эдера, кто-то держал в голове гол португальца в финале ЕВРО-2016. По такой игре, когда «Зенит» должен был под конец раскрываться, свежий футболист, который умеет навязать борьбу в воздухе, мог пригодиться — Семин поэтому его и выпустил. Просто удачно совпало, что Эдер забил второй золотой гол в карьере, что ни в коем случае не умаляет его достоинств.
— Какие перспективы у «Локомотива» в следующем сезоне?
— До зимы будет тяжелый период, играть придется на два фронта. К тому же, мы не знаем, кто уйдет из команды, кого приобретут летом. Очевидно, нужно укреплять состав. «Локо», пусть и пустил от мадридского «Атлетико» 8 мячей, достойно выступил в этом сезоне Лиги Европы. Теперь железнодорожников ждет новое приключение в Лиге чемпионов. «Локомотив» должен проявить себя в этом турнире на правах чемпиона России. (Иван ТОРОПЦЕВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
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