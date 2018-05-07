Зидан: Роналду сказал мне, что его повреждение не является серьёзным

«Что касается серьёзности повреждения Роналду, то сейчас об этом говорить рано. Однако, думаю, что травма не окажется серьёзной. Завтра он пройдёт медобследование. Не могу сейчас сказать, сколько времени он пропустит из-за этого повреждения, но мне он сказал, что ничего особенного. Подробности узнаем завтра», — цитирует Зидана Marca.