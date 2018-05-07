Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после гостевой ничьи с «Барселоной» (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании рассказал о состоянии нападающего Криштиану Роналду, который был заменён в перерыве встречи из-за повреждения.
«Что касается серьёзности повреждения Роналду, то сейчас об этом говорить рано. Однако, думаю, что травма не окажется серьёзной. Завтра он пройдёт медобследование. Не могу сейчас сказать, сколько времени он пропустит из-за этого повреждения, но мне он сказал, что ничего особенного. Подробности узнаем завтра», — цитирует Зидана Marca.