Ещё
«Барселона» — «Реал»: последнее класико Андреса Иньесты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зидан: Роналду сказал мне, что его повреждение не является серьёзным 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Vprognoze.ru
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после гостевой ничьи с «Барселоной» (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании рассказал о состоянии нападающего Криштиану Роналду, который был заменён в перерыве встречи из-за повреждения.
«Что касается серьёзности повреждения Роналду, то сейчас об этом говорить рано. Однако, думаю, что травма не окажется серьёзной. Завтра он пройдёт медобследование. Не могу сейчас сказать, сколько времени он пропустит из-за этого повреждения, но мне он сказал, что ничего особенного. Подробности узнаем завтра», — цитирует Зидана Marca.
Чемпионат.com: последние новости
Тихонов: весь бюджет Самары – это зарплата «Зенита» Кучаев: как моё здоровье? The Best! Муса, Витиньо и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с тульским «Арсеналом»
Комментарии  Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера64
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой105
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой158
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
В «Реале» рассказали о степени серьезности травмы Роналду
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение