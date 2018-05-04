21-летний футболист умер от удара молнии

Южноафриканский футболист клуба Луанда Нцхангасе, выступающий в клубе "Марицбург Юнайтед", скончался в результате полученных повреждений от удара молнии, сообщает "Советский спорт"

21-летний нападающий пострадал 1 марта во время товарищеского матча. Нцхангасе был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы. Спустя два месяца, 4 мая, он скончался.

"Мы очень сожалеем о смерти Луанды, великолепного молодого игрока, с огромным потенциалом. От имени "Марицбург Юнайтед" хотим выразить искренние соболезнования семье Нцхангасе", — говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что во Франции скончался защитник Самба Диоп.