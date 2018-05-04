Ещё
Молния убила футболиста во время матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молния убила футболиста во время матча 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Марицбург Юнайтед
21-летний футболист Луанда Нцхангасе из южноафриканского клуба «Марицбург Юнайтед» умер спустя два месяца после того, как его ударила молния во время матча. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на аккаунт клуба в Facebook.
Инцидент произошел первого марта. Молния ударила в троих игроков прямо во время игры, двое футболистов получили легкие травмы, Нцхангасе с ожогом груди был доставлен в больницу. Все это время он находился в медикаментозной коме.
Руководство клуба собирается встретиться с семьей погибшего, чтобы обсудить детали предстоящей траурной церемонии.
Это уже третья потеря для «Марицбург Юнайтед» за три года — в 2016 и 2017 годах в автомобильных авариях погибли 27-летний Мондли Келе и 20-летний Млонди Диамини.
Клуб на данный момент занимает четвертое место в национальной премьер-лиге.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя нового тренера Медведевой35
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе39
«Кубань» погасила перед Шуньичем все долги по зарплате
Сборная России разгромила Францию78
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение