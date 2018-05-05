«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону»

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Брайтона" со счетом 0:1 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

Мяч на 57-й минуте забил Паскаль Гросс . "Брайтон" прервал серию из шести матчей без побед. "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне проиграл всем трем командам, в прошлом сезоне игравшим в чемпионшипе — "Брайтону", "Хаддерсфилду" и "Ньюкаслу".

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает второе место, набрав 77 очков. Ранее команда потеряла шансы на чемпионство, первое место обеспечил "Манчестер Сити", в его активе на данный момент 93 очка. "Брайтон" с 40 очками идет 11-м.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" 10 мая в гостях сыграет с "Вест Хэмом", "Брайтон" днем ранее также на выезде встретится с "Манчестер Сити".