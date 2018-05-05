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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону»
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © Gareth Fuller/PA via AP
"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Брайтона" со счетом 0:1 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Мяч на 57-й минуте забил Паскаль Гросс. "Брайтон" прервал серию из шести матчей без побед. "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне проиграл всем трем командам, в прошлом сезоне игравшим в чемпионшипе — "Брайтону", "Хаддерсфилду" и "Ньюкаслу".
В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает второе место, набрав 77 очков. Ранее команда потеряла шансы на чемпионство, первое место обеспечил "Манчестер Сити", в его активе на данный момент 93 очка. "Брайтон" с 40 очками идет 11-м.
В следующем матче "Манчестер Юнайтед" 10 мая в гостях сыграет с "Вест Хэмом", "Брайтон" днем ранее также на выезде встретится с "Манчестер Сити".
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