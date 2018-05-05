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Бразильский футболист отказал «Барселоне» ради Украины
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Бразильский футболист отказал «Барселоне» ради Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Instagram-аккаунт Маркиньоса Сиприано
Бразильский полузащитник «Сан-Паулу» Маркиньос Сиприано отказался продлевать контракт со своей командой и присоединится к донецкому «Шахтеру» осенью 2018-го. Об этом сообщает Yahoo! Esportes.
У 19-летнего футболиста было официальное предложение со стороны испанской «Барселоны», однако Сиприано сделал выбор в пользу донецкого клуба. По словам самого игрока, его привлекли не деньги.
«Решение не связано с деньгами. Это вопрос планирования. Там у меня будет шанс выступить в Лиге чемпионов. Клуб, отлично работает с молодыми бразильцами», — сообщил Сиприано.
На данный момент в составе «Шахтера» выступает семеро представителей Бразилии: защитники Исмаили и Додо, а также полузащитники Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард и Алан Патрик.
Донецкий клуб — действующий чемпион Украины. В нынешнем розыгрыше турнира «Шахтер» лидирует в борьбе за титул, опережая ближайшего преследователя — киевское «Динамо» — на два очка.
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