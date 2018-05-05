В Киеве сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью

Трансляция чемпионата мира по футболу, который пройдет в России , сродни "смерти" для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), заявил директор организации Зураб Аласания

"Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть", — заявил он в интервью порталу Sport Arena.

По словам Аласании, НОТУ пытается продать пакет трансляций другому телеканалу, однако переговоры постоянно заходят в тупик.

"Каковы шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ на другом украинском канале? Я бы сказал, где-то процентов 70. Сейчас речь идет о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов Конечно, мы не пытаемся заработать на этом. Но очень хотим выйти в ноль, ведь государство потратило на это немалые деньги. При этом мы еще сами остаемся должны Европейскому вещательному союзу, а он — ФИФА, и это все — очень сложная история", — сказал Аласания.

Ранее в НОТУ, которой принадлежат каналы "UA:Перший" и "UA:Культура", заявили об отказе от трансляций ЧМ-2018. В организации отмечали, что бойкот собираются поддержать другие телекомпании.