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В Киеве сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью
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В Киеве сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Трансляция чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, сродни "смерти" для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), заявил директор организации Зураб Аласания.
"Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть", — заявил он в интервью порталу Sport Arena.
По словам Аласании, НОТУ пытается продать пакет трансляций другому телеканалу, однако переговоры постоянно заходят в тупик.
"Каковы шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ на другом украинском канале? Я бы сказал, где-то процентов 70. Сейчас речь идет о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов Конечно, мы не пытаемся заработать на этом. Но очень хотим выйти в ноль, ведь государство потратило на это немалые деньги. При этом мы еще сами остаемся должны Европейскому вещательному союзу, а он — ФИФА, и это все — очень сложная история", — сказал Аласания.
Ранее в НОТУ, которой принадлежат каналы "UA:Перший" и "UA:Культура", заявили об отказе от трансляций ЧМ-2018. В организации отмечали, что бойкот собираются поддержать другие телекомпании.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов. Сборная Украины на ЧМ-2018 не попала: в последнем матче отборочного турнира она уступила Хорватии со счетом 2:0 и заняла третье место в группе, лишившись возможности выступить в стыковых встречах.
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